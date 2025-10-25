上田みゆきさんが制作した豆皿福井県の墨絵アーティストが、擬人化した動物を描いた国宝「鳥獣戯画」をモチーフに恐竜の絵を制作した。恐竜の姿を正確に描きながらも、相撲などをするコミカルな姿が人気を集めている。福井は日本有数の恐竜化石の発掘地。「墨絵は動きがあり、生きているかのように感じさせてくれる。恐竜に愛着を持ってほしい」と意気込む。（共同＝池田紳太郎）描いたのは越前市の上田みゆきさん（65）。イラ