東大から2選手がプロ志望届プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。東京六大学リーグの東大からはプロ志望届を提出した渡辺向輝投手、酒井捷外野手が文京区の同大で指名を待ったが、吉報は届かなかった。会見場には約30人の報道陣に加え、東大新聞の記者も4人体制で集結。2選手の行動には、東大生気質の変化も感じているようだ。ドラフト開始から3時間、約30人が集まった東大の会見場に、歓喜の声が響くことはなかった