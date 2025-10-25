社会保険や労働に関する無料の相談会が、11月3日、兵庫県内の10か所で行われる。兵庫県社会保険労務士会が毎年実施しているもので、県民が専門家に直接相談できる機会となっている。兵庫県社会保険労務士会による「街頭無料相談会」尼崎会場過去開催時の様子相談会では、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれる年収要件のほか、制度改正や働き方に関する幅広い疑問に対応するとのこと。特に、パート勤務などを