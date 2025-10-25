高校入学と同時に来日したサンデーナイジェリア国内でも家族と離れて生活をしていたFWオリオラ・サンデーだが、日本に来てからはさらに大きな環境の違いに戸惑いの連続となる。さらにナイジェリアに住んでいた時とは異なり、母とも簡単には連絡が取れなくなった。（取材・文＝河合拓／全6回の第3回）◇◇◇なかなか日本の環境に溶け込めないサンデーに、海外暮らしも長く英語も堪能だった一人の教師が