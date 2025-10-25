櫻坂４６の武元唯衣（２３）が、秋も予想に参戦！ＪＲＡの元調教師を祖父に持ち、競走馬の近くで育ったアイドルは、Ｇ１５戦に挑戦します。初回となる第８６回菊花賞（２６日、京都）は、前走の神戸新聞杯２着のショウヘイを本命に指名。ドジャース・大谷翔平選手との同時活躍で“奇跡のストーリー”実現を願った。今年の桜花賞は◎エンブロイダリーでズバリ。菊の舞台も的中の花を咲かせます。櫻坂４６の武元唯衣です！初