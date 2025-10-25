俳優中山優馬（31）が24日、都内で松竹創業百三十周年大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」の取材会に出席した。同作では元光GENJI佐藤アツヒロ（52）と13年ぶりに共演。同作のテーマにちなみ“信頼できるもの”を問われ、隣にいた佐藤に「僕は憧れた先輩の背中を無条件で信頼していますので、よろしくお願いいたします」と訴えた。同公演は12月6〜14日に大阪松竹座、20日に石川・北國新聞赤羽ホール、26〜29日