10月25日は台湾の「光復節」だ。【写真を見る】「国語の家」の認定書（国立台湾歴史博物館所蔵）80年前のこの日、台湾は日本の植民地支配から解放されたため、今では祝日になっている。半世紀に及ぶ日本の支配から解放されたのもつかの間、入れ替わるように始まった国民党による支配、戒厳令、そして民主化。台湾の人たちは、あの時代を今どのように振り返るのか。当時、日本人として生きた91歳の周さんに台湾で話を聞いた。「台