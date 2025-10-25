STARTO ENTERTAINMENTは24日、公式サイトなどで、WEST．神山智洋（32）の結婚を発表した。お相手は一般女性。グループでは、今年1月に結婚を発表した桐山照史（36）に続き、2人目の既婚者となった。神山は同社サイトでコメントを発表。「このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と決