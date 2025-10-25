24日のニューヨーク株式市場はアメリカで今月、追加の利下げが決まるとの見方が強まったことなどから、買い注文が広がり、ダウ平均株価は初めて4万7000ドルを超えて取引を終えました。ニューヨーク株式市場は24日、朝方発表されたアメリカの9月の消費者物価指数の伸び率が市場予想を下回ったことから、FRB＝連邦準備制度理事会が来週、利下げを行うとの見方が強まり、買い注文が広がりました。ダウ平均株価は前の日に比べ472ドル51