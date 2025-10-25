焼きたてパンチェーン大手「デリフランス」のお得なモーニングセット（筆者撮影）【写真】デリフランスのお得なモーニングセットを一挙ご紹介。味もボリュームも◎です！『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。第139回、ご紹介するのは「