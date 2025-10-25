俳優市原隼人（38）が24日、都内で主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（綾部真弥監督）の初日舞台あいさつに出席した。給食に命をかける中学教師役の市原は「シリーズ最新作の初日を迎えられたことを心からうれしく思います。今回は、東北での撮影。ご当地グルメもたまりません」。校長役の小堺一機（69）は「この作品はファンで見ていたので、声をかけてもらえてうれしかったです。市原さんは熱いって気持ちが本当にぴったり