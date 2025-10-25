みちょぱこと池田美優（26）が24日、都内で「TikTok Autumn Fest」オープニングイベントに出席した。共に登壇した人気クリエーターのオムライス兄さんらにSNS投稿のコツを伝授され、「芸能人の方は生活の裏側を明かすことに需要がある」と助言を受けた。池田は「鍛えられたプロはさすが。動画のやりとりとかもちょっと小芝居が入るんだとか。勉強になりました」と振り返った。