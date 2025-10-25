｢女性初｣かつ｢36年ぶり関西人首相｣の誕生とななった(写真：ブルームバーグ)戦後の「関西出身」首相と在任期間今回は、私事に関するご報告から。今月（10月）末で筆者は株式会社双日総合研究所を定年退職し、来月以降は独立して自分の会社（株式会社溜池通信）を足場に、エコノミスト稼業を続けていくことにした。2012年にこの連載を一緒に始めた山崎元氏、山口正洋氏（ぐっちーさん）は、いずれも同年代ながら早世されてしまったが