大物揃いだった2000年代の巨人の中で4番を打つなど異彩を放ったイ・スンヨプ氏(C)産経新聞社驚きの抜擢だった。10月22日、巨人は今月29日から稲城市のジャイアンツタウンと川崎市のジャイアンツ球場の室内練習場で行われる秋季キャンプに、球団OBのイ・スンヨプ氏を臨時コーチとして招聘することを発表した。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介現役時代から日本との繋が