私たちはいつのまにか、「夢を叶えることこそ幸せ」だと思い込んでいる。しかし、仏教的な見方をすれば、夢が破れたとしても十分に幸せだという。不幸すら幸せに変えてしまう、ブッダの教えとは？※本稿は、河田真誠『自由に生きる練習 ブッダに学んだ“とらわれない”考え方』（総合法令出版）の一部を抜粋・編集したものです。世界中を見渡せば自分は幸せだと思えてくるインドを旅すると、今もなおカースト制度が根強く残って