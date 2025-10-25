女優上白石萌音（27）が24日、東京・上野の国立西洋美術館で「オルセー美術館所蔵印象派−室内をめぐる物語」（10月25日〜26年2月15日）の展覧会アンバサダーとしてトークセッションを行った。気になる作品の1つ、モネの「アパルトマンの一隅」を実際に見た上白石は「静かな衝撃が強くて、吸い込まれていきそうでした。この目で見たことはずっと忘れないと思いました」と感激した。音声ガイドも務めている。