女優の剛力彩芽（33）が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。自身の推し活について語った。剛力はスリーピースバンド「back number」のファンクラブにも入っており、ツアーも必ず行くほど「大好き」。ライブに行くのも「基本一人で。ファンクラブに登録している人しか行けないんで」と説明した。有名女優ということで、「back number」とのコラボの話もあるというが、「昔はさせてい