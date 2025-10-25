学歴を偽ったと指摘されている伊東市の田久保真紀市長（５５）が議会を解散したことに伴う市議選を受け、伊東市は２４日、３１日に臨時議会を招集することを決め、議会に公示した。臨時議会では２度目の不信任決議案が可決され、田久保市長が失職する見込みだ。臨時議会では、正副議長を選んだ後、市議選の費用６３００万円を含む一般会計補正予算（２億１５００万円）の専決処分の報告・承認や台風被害の復旧予算案の審議など