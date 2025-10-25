ÇÐÍ¥¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯9·î¡¢·ÝÎò47Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÌøÂô¤µ¤ó¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤áÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÌøÂô¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸Æ¤Ù¤ë¡Ø¤Ò¤È¤ê·Ù»¡24»þ¡Ù¤ä¡¢