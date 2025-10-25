¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö½é¤Î¡Øsabra¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê²¼¤í¤··ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Çò¤Î¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤ÇÃã¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¥»¥¯¥·¡¼ÂçÃÀ³«µÓ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤­¤¯µÓ¤ò³«¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ1¤¨¡û¤Á¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥í¥Ã¥«¡¼Á°