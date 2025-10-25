元NMB48のタレント原かれん（24）が24日に自身のインスタグラムを更新。肌見せコスプレショットを披露した。「ひと足早くTrick or Treatしちゃう？ハート@dress_tikaさんのかわいい豹のコスGetしたよ」と記し、肩と脚を露出したヒョウ柄の猫コスプレ写真を公開。「みんなは今年のコスもう決めた〜？何がかわいいと思う〜？？ヒョウ柄がやっぱり可愛すぎるしこのプリンとしたスカートのボリューム、丈感、ファーの感じに一目惚れし