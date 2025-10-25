今月20日に秋田県湯沢市の中心部の民家に侵入したままとどまっていたクマが、25日未明おりに入っているのが確認されました。発生から6日目でようやく事態が動きました。現場はJR湯沢駅から200メートルほどの市中心部の住宅街です。警察などによりますと今月20日の早朝、付近で4人が次々とクマに襲われ、けがをしました。4人目の男性は自宅の玄関を開けたところで襲われ、クマはそのまま住宅に侵入、そのままとどまっていまし