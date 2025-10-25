お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）が24日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。番組MCの有吉弘行（51）のラジオ前の様子を明かした。今回は「群馬の極上旅プレゼン対決！」の企画が放送された。群馬の魅力を伝えるVTRに宮下草薙とタイムマシーン3号が登場した。こんにゃく、そばなど群馬の魅力を伝える中で、有吉がお菓子好きという話題になると、山本が「なん