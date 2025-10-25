米大リーグ・エンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの深津瑠美さんが、仲良し夫婦ショットをアップした。日本時間２５日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「息子が撮ってくれました」という写真を投稿。白のミニドレスを着用し、ブラックコーデの夫と見つめ合うラブラブな姿を見せた。瑠美さんと雄星は２０１６年６月に結婚し、１９年７月に長男が誕生している。今月８日には「２０２５年シーズンの成