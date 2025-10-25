42歳を迎えた磯山さやかが、デビュー25周年を記念して新たな写真集『余韻』を10月22日に発売した。2000年に16歳でグラビア界へ飛び込んで以来、変わらぬ笑顔と柔らかな存在感で多くのファンを魅了し続けてきた。オーストラリア・ケアンズで撮影された今回の作品では、水着やランジェリーなど大人の魅力を漂わせつつ、彼女らしいナチュラルな表情も詰め込まれている。本人は「王道のグラビアも撮れた」と語り、集