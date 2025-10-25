アイドルが150人で、女優やタレントは106人。そしてアナウンサーも6人。この262人のわいせつ画像を生成AIで約2万点作り、ネットのコミュニケーションサイト上で公開していた男が警視庁保安課に逮捕された。【写真を見る】「”女優の顔”の行為の画像が2万点も…」会社員の男（31）を逮捕秋田県秋田市の中心部から少し外れた住宅街で暮らし、エネルギー流通関連の企業に勤める横井宏哉容疑者（31）だ。「画像は、本物の女優