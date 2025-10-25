大谷翔平・ゲレーロJr PHOTO:Getty Images ＜2025年10月24日（金）（日本時間25日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ MLB2025シーズンもいよいよクライマックスとなるワールドシリーズ。今年は球団史上初となるワールドシリーズ連覇を狙うドジャースと32年ぶりのワールド