本日10月25日（土）、松島聡×白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』第4話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第3話では、千石哲（松島聡）がなぜ接骨院を営んでいるのか、その知られざる過去が明らかになった。さらに、多忙を極める日々のため、接骨院でアルバイトを雇おうと考えた千石のもとに、阿久津竜也（猪俣周杜）という青年がやってくるものの、「ジェネレーションギャップ」という言葉では片