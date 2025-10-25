10月24日（金）25時5分〜25時34分 日本テレビにて放送した、ファンがあえて推しに“喝”な気持ちを伝える、愛の叱咤激励トークバラエティー「推し主総会」（おしぬしそうかい）。本編はTVerで11月24日まで無料配信中。Huluでは本編にプラスして「反省会編」、さらに10月31日（金）から「楽曲歌唱の完全版」が配信される。「推し主総会」は企業が行う株主総会のごとく、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から