あす10月26日（日）14時35分〜15時30分 日本テレビにて「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」を放送（関東ほか）。今年放送した「24時間テレビ」で視聴者の皆さまからお預かりした寄付金を「どのような形で、必要な方々にお届けするか」をテーマに、番組放送後も動き続ける、「24時間テレビ」のチャリティーの「いま」をお届けします。今年の「24時間テレビ」は、福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援の一