伊藤忠商事が、アメリカ発のウォーターボトルブランド「オワラ（owala）」の独占輸入販売権を取得したと発表した。2026年春夏シーズンからドウシシャを通じてセレクトショップ、スポーツショップ、バラエティーショップ、ECなどで展開する。 【画像をもっと見る】 オワラは、「ウォーターボトルが人生を豊かにする」をテーマに2020年に始動。「水分補給を楽しく・簡単にすることで人々が好きなことをもっと楽しめるように」と