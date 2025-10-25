『違う惑星の変な恋人』『このハンバーガー、ピクルス忘れてる。』など独特の世界観をもつコメディで人気の木村聡志監督の最新作が公開される。主演に抜擢されたのは、BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」などで注目を集める日穏（KANON）。映画初出演が初主演となった日穏に出演のきっかけや演技に対する思いを聞いた。【写真】この記事の写真を見る（12枚）撮影：山元茂樹◆◆◆キラキラした王道恋愛映画よ