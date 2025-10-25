きのう夜、千葉県柏市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。遺体は、この家に1人で住む高齢の女性とみられています。現場は柏市今谷上町にある2階建ての住宅で、きのう午後8時40分ごろ、近くに住む女性から「2階から炎がでている」と119番通報がありました。警察によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、焼け跡の2階部分から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家に