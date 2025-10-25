今年3月、大地震に見舞われたミャンマー。内戦が続くミャンマーでは、軍による空爆が被災地にも続けられています。日本ではあまり報じられない現地の実態です。【写真を見る】倒壊した11階建てのマンション大地震で6万以上の建物が被災ミャンマーの今2025年3月、ミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7の大地震が発生した。震源に近いミャンマー第2の都市・マンダレー。地震で大きな被害を受けたこの町に7月、「報道特集」