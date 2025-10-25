今月は雨の週末が続いていますが、10月最後の週末も広い範囲で傘の出番になるでしょう。日曜日から秋雨前線が本州の南に停滞していて、今週、南西諸島では記録的な大雨に見舞われました。引き続き、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。この秋雨前線がようやく動き始めます。あすにかけて低気圧を伴い本州へと近づきそうです。日本海にも低気圧が発生して、本州に進むでしょう。このため、週末は本州付近で雨の範囲が広がりそ