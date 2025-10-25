◇スピードスケート全日本距離別選手権（24日、長野市エムウェーブ）全日本距離別選手権1日目が行われ、500メートルに出場した新濱立也選手が5位になりました。4月の練習中に交通事故にあうも、2026年2月のミラノ・コルティナ五輪へ向け今季初レースに挑んだ日本記録保持者の新濱選手。34秒98でフィニッシュし5位、22年の北京五輪銅メダリストの森重航選手が34秒57で1位となりました。レース後、新濱選手は「非常に苦しいレースだ