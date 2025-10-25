あす10月26日14時35分放送の『24時間テレビ48 アフターストーリー募金のその後』（日本テレビほか）は、今年の24時間テレビで視聴者から預かった寄付金をどのような形で必要な方々に届けるかがテーマ。チャリティーランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕は、完走報告で弟がお世話になっていた児童養護施設を再訪。長嶋一茂は野球道具を能登の子供たちに届ける。岩田剛典はライブアート＆オークションの収益で購入した画材を双子