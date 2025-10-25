〈壊れゆく世界で、法の砦を守る――国際刑事裁判所（ICC）と赤根智子所長が挑む「正義の最前線」〉から続く第二次世界大戦終結後のニュルンベルク裁判、東京裁判の系譜を受け継ぎ、2002年に設立されたオランダ・ハーグに拠点を置く国際刑事裁判所（ICC）。赤根智子さん『戦争犯罪と闘う国際刑事裁判所は屈しない』では、二つの戦争とアメリカの制裁に対峙する奮闘の日々を綴った。他方、日本では今年6月、刑法改正にともない