日産自動車株式会社は、「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」内の主催者プログラム「Tokyo Future Tour 2035」において、軽EV「日産サクラ」に独自開発の電動スライド式ソーラーシステム「Ao-Solar Extender」を搭載したプロトタイプを出展する。 同システムは、年間最大約3,000km相当の電力を太陽光でまかない、充電の手間と費用を軽減。災害時の電源供給にも対応するなど、利便性と環境性能を兼ね備えた新たなEVの価値提案