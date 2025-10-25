2年連続の大舞台で大谷はどんな輝きを放つだろうか(C)Getty Images日本人スターの偉業に“お祭り男”が最大級の賛辞を送った。ワールドシリーズ開幕前日の現地時間10月23日、“キケ”の愛称で知られるドジャースのエンリケ・ヘルナンデスは、MLB公式ネット局『MLB Network』の取材に応じ、大谷翔平の二刀流パフォーマンスを絶賛。「彼がやったことは本当に特別だ」と敬意を表している。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔