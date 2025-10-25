大谷の別格の存在感にフリーマンも唸る(C)Getty Images元MVPにとっても“理解不能”の領域だ。現地時間10月23日、ドジャースのフレディ・フリーマンは、ワールドシリーズ開幕前日のメディアデーに出席。その中で大谷翔平の驚異的な二刀流パフォーマンスを振り返り、「全く理解できない」と改めて強調した。米スポーツ専門局『FOX Sports』のMLB専門Xがその様子を公開している。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合