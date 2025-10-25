自民・維新で高市新政権、ようやく船出船が出来さえすれば行き先はどこでもよい？紆余曲折の末、自民党が日本維新の会と連立を組み、10月21日に自民党総裁の高市早苗氏が首相に選出された。公明党の連立離脱表明から10日余り、首相指名や与党形成で、自民と野党、野党間での連立や連携拡大を巡る合従連衡の政治劇が展開され、メディアや国民の関心も集まった。もちろん、安定与党を作らなければ、予算や法律、政策を通すこと