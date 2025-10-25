アメリカとイスラエルが、パレスチナ自治区ガザ地区の一部に当面、イスラエルが管理する区域を残す案を検討していると、アメリカメディアが報じました。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカとイスラエルは、当面、ガザ地区を2つの区域に分けて、一方をイスラエルが管理し、もう一方はイスラム組織ハマスが統治を続けるとする案を検討していると報じました。この措置は少なくともハマスの武装解除が