26日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、アラウンド還暦の新婚さんが登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ26日は、千葉県に住む“アラ還”の新婚さんが登場。2024年4月に墓石彫刻師の夫が63歳、元教師の妻が58歳のときに結婚したという。現在は、10LDKの広々とした日本家屋に、88歳になる妻の父と3人で暮らしている。夫は前妻と18年前に離婚して