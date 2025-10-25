高市早苗首相（自民党総裁）が10月21日、新内閣を発足させた。憲政史上初の女性首相が皇位継承問題にもたらす影響は何か。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「高市氏は男系男子での皇位継承にこだわる保守派の代表であるが、首相になってみれば、見える景色も変わってくる」という――。■前途多難な高市内閣の発足すったもんだの末ではあったものの、日本初の女性首相が誕生した。10月21日、国会で自民党の高市早苗氏が第104代の首相