◇ラグビー 日本代表-オーストラリア代表(25日、国立競技場)ラグビーワールドカップで2度の優勝を誇る強豪・オーストラリア代表に挑む日本代表のワーナー・ディアンズ選手が自身の成長について語りました。8月から日本代表のキャプテンを務める"日本の至宝"ディアンズ選手。現在2025年の日本代表戦全試合フル出場しているエディージャパンの軸となる選手です。日本代表キャプテンという大役にディアンズ選手は「嬉しいですね。自分