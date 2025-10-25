動物言語学者の鈴木俊貴氏が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。動物言語学者 鈴木俊貴氏＝テレビ朝日提供動物の言語学を3年前に提唱した鈴木氏。“鳥の言葉がわかる”東京大学の若き准教授で世界の学会から注目を集めている。主に研究しているのは、鳥のシジュウカラで彼らにはいくつかの「言語」があり、しかもそれらを組み合わせて文章も作っているという。それを鈴木