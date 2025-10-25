広島の新井貴浩監督（４８）が２４日、１位指名した平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝のもとに指名あいさつへ赴いた。走攻守そろった大型スイッチヒッターを「無限の可能性を感じています」と高く評価。三拍子そろったプレースタイルにソフトバンク・柳田悠岐を重ね合わせ、即戦力として大きな期待を寄せた。来春の１軍キャンプメンバーに入れることも明言した。新井監督の明るい声が仙台大キャンパスに響いた。「良い体してるね