キャッシュレス決済が当たり前となった今、電子マネーやスマホ銀行アプリを使いこなす高齢者も増えています。便利で安全に思える一方で、家族にとっては新たな不安も生まれます。 たとえば「母がすべての資産をスマホで管理しているが、もし認知症になったら、私が引き継いで操作しても問題ないのだろうか？ 」という悩みです。本記事では、その法的・実務的なポイントを整理してみましょう。 スマホ管理の“便