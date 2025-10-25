この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。子どもがある程度大きくなるまでは、発語や運動能力、お絵描きの様子や普段の行動まで、いろいろなことを「よその子」と比べてしまう時期もありますよね。特に心配な点があるとつい「うちの子は大丈夫かしら」と過剰に気になったり、別の保護者が何気なく言った言葉を「自分への当てつけ？」と受け取る場合もある